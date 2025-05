PSG : Une star fixe ses conditions pour signer, le gros coup de pression !

Axel Cornic

En fin de contrat, Gianlugi Donnarumma pourrait quitter le Paris Saint-Germain, où il a signé libre en 2021. Les négociations autour de sa prolongation semblent être au point mort et dans son entourage on assure avoir des options très sérieuses pour se relancer à l’étranger.

Devenu un titulaire indiscutable dès son arrivée de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma pourrait bien claquer la porte. L’avenir du gardien de but fait en effet énormément parler en ce moment, puisque le contrat qui le lie au PSG se termine dans un peu plus d’un an et pour le moment, aucune prolongation n’est à l’horizon.

Donnarumma affole l’Europe

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la situation du capitaine de la Squadra Azzurra n’a pas tardé à attirer l’attention des cadors européens. Cela serait le cas du Real Madrid, mais également du Bayern Munich, de Liverpool ou encore de Manchester United. A noter que les Mancuniens et les Bavarois semblent être les plus décidés, avec Donnarumma qui pourrait notamment devenir le successeur d’un Manuel Neuer qui approche de ses 40 ans.

La Team Raiola fait peur au PSG

Dans l’entourage de Gianluigi Donnarumma, on semble en tout cas être assez serein concernant son avenir. Le quotidien italien assure que la Team Raiola aurait assuré avoir des alternatives sérieuse et surtout prestigieuses si jamais il venait à quitter le PSG. A noter que sans une signature assez rapide, les Parisiens pourraient bien décider de le vendre dès cet été, afin de ne pas prendre le risque de le perdre à 0€… comme un certain Kylian Mbappé il y a un an !