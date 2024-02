Mercato : Riolo balance sur cette recrue à l'OM

Thibault Morlain

Vitinha parti lors du dernier mercato hivernal, l'OM s'est renforcé offensivement avec le transfert de Faris Moumbagna. Le club phocéen a lâché 8M€ pour s'offrir les services du Camerounais, qui fait désormais la paire avec Aubameyang à Marseille. Loin d'être le plus grand fan de Moumbagna, Riolo a balancé sur la recrue hivernale de l'OM.

Ça a bougé à l'OM au mercato hivernal. On a notamment assisté à l'arrivée de Faris Moumbagna. Attaquant au physique impressionnant, le Camerounais apporte donc un autre style aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. De quoi d'ailleurs faire réagir Daniel Riolo...

« Brandao c'est au-dessus techniquement »

Suite à la qualification de l'OM pour les huitièmes de finale d'Europa League, Daniel Riolo s'est lâché sur Faris Moumbagna. Au micro de L'After Foot , il a ainsi balancé : « S'ils jouent à deux comme ça avec Aubameyang comme ça, son côté déménageur, ça peut être utile à Aubameyang. Je suis dans la caricature ? C'est un joueur fin techniquement peut-être ? Dans un duo d'attaque, il peut être complémentaire, mais on n'est pas en train de parler d'un joueur de classe internationale . Par exemple, Brandao c'est au-dessus techniquement ».

Moumbagna, le « déménageur »