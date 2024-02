Départ de Mbappé : En direct, il tease une surprise !

Thomas Bourseau

Joshua Zirkzee pourrait bien être l’une des recrues surprises concoctées par le conseiller football Luis Campos pour le prochain mercato du PSG. Selon Daniel Riolo, l’avant-centre de 22 ans de Bologne serait même susceptible de débarquer dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

Ce n’est certes pas officiel certes, mais c’est tout comme. Kylian Mbappé ne va plus faire chanter les supporters du PSG la saison prochaine. Et pour cause, alors que son contrat prendra fin le 30 juin, le capitaine du Paris Saint-Germain a annoncé à ses dirigeants sa décision de s’en aller à l’issue de la saison comme L’Equipe le révélait la semaine dernière.

Joshua Zirkzee sur les tablettes du PSG ?

Et maintenant ? Place au challenge Real Madrid pour Kylian Mbappé. Au sujet de son remplacement au PSG, il faudra patienter pour connaître son identité. Plusieurs options semblent être à l’étude au Paris Saint-Germain : Victor Osimhen, Marcus Rashford et bien d’autres… jusqu’à Joshua Zirkzee (22 ans) ?

Mbappé - PSG : Catastrophe annoncée au Real Madrid ? https://t.co/75KhdHNP6w pic.twitter.com/wHKiZRzsmg — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

«Le petit de Bologne, je pense que le PSG va se mettre sur lui»