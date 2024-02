PSG : En Espagne, un gros danger est annoncé avec Mbappé

Benjamin Labrousse

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé va quitter le club parisien sept années plus tard. L’attaquant désormais âgé de 25 ans a fait son choix, il quittera Paris à l’issue de son contrat en juin prochain, et devrait sauf énorme surprise s’engager au Real Madrid. Certains gardiens du championnat espagnol comme Orjan Nyland (Sévile FC) craignent déjà le Français.

Son départ du PSG étant désormais acté, Kylian Mbappé devrait prochainement s’engager avec le Real Madrid. L’attaquant parisien négocie actuellement les dernières modalités de son contrat en Espagne, et il ne restera plus que l’officialisation des Merengue et du PSG pour définir ce départ de Mbappé comme officiel.

Transfert XXL avant Mbappé, le Real Madrid lâche une punchline https://t.co/v2rhpZPiOu pic.twitter.com/LIcvOLHc04 — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Les joueurs de la Liga commencent à s’exprimer pour Mbappé

Toutefois, alors que l’arrivée du numéro 7 du PSG en Espagne ne fait désormais plus aucun doute, plusieurs joueurs de la Liga se sont d’ores et déjà exprimé sur le « cas » Mbappé. Interrogé par MARCA à propos de la future attaque du Real Madrid avec notamment Kylian Mbappé en son sein, Orjan Nyland affirme que le front offensif madrilène sera très dangereux.

« Évidemment, nous connaissons la qualité de Mbappé »