Départ de Mbappé : Paris annonce la couleur

Benjamin Labrousse

La semaine dernière, Kylian Mbappé a annoncé sa décision de quitter le PSG à son président Nasser Al-Khelaïfi, puis l’a confirmé auprès de ses coéquipiers. Dimanche (17h05), le club parisien accueille le Stade Rennais au Parc des Princes. Pour la première de Mbappé à Paris depuis la confirmation de son départ, les supporters ne prévoient pas de huer le numéro 7.

Le verdict est désormais connu. Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé s’en ira donc sept ans plus tard. L’attaquant de 25 ans a fait part de sa décision mardi 13 février, mais cette information n’a été diffusée par de nombreux médias que le jeudi 15 février. Ainsi, le match opposant le PSG à Rennes ce dimanche (17h05) sera donc la première apparition de Mbappé au Parc des Princes depuis l’annonce de son départ, qui, pour rappel, n’a pas été officialisé.

Mercato : Après le PSG, il voulait signer au Real Madrid https://t.co/kyTJ30UFzt pic.twitter.com/bRFVEngZ51 — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

« Je ne le sifflerai pas »

Auprès du Parisien , un abonné du Parc des Princes a affirmé ne pas vouloir siffler Kylian Mbappé malgré son départ en fin de contrat à l’issue de la saison : « Ce sont les retrouvailles, donc il y a forcément une attente sur le match de Kylian, sa réaction, les gens vont observer son attitude mais sachant que, ni le PSG, ni le Real, ni le joueur, ne l’ont dit officiellement, je pense qu’il ne va rien se passer d’incroyable. On peut toujours débattre du timing de l’annonce, mais il y a eu 10 jours sans match au Parc depuis les fuites et je pense que ça aura permis à tout le monde de redescendre d’un cran. En tout cas, moi, je ne le sifflerai pas » .

« On a Barcola qui explose, on a Warren (Zaïre-Emery) qui est là aussi »