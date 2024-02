Mercato : Après Mbappé, le PSG va faire all-in cet été ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, le PSG avait dépensé près de 300M€ pour faire oublier les départs de plusieurs stars comme Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti. Alors que Kylian Mbappé s'apprête à quitter la capitale, le club parisien a-t-il intérêt à mettre le paquet sur le recrutement à la fin de la saison afin de se renforcer ?

Sur le plan financier, le Qatar n'est pas inquiété. Cette capacité à pouvoir dépenser à tout-va lui offre une force de frappe importante durant les périodes de mercato. Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti s'en vont ? Le PSG met plus de 300M€ pour pallier ces départs. Le résultat de ces investissements est mitigé. Recrue estivale la plus chère (95M€), Randal Kolo Muani ne parvient toujours pas à se relâcher. A contrario, Bradley Barcola s'affirme comme la future star du PSG, qui devra faire sans Kylian Mbappé à partir de la saison prochaine.

Real Madrid : Comme Benzema, un cadeau à 15M€ promis à Mbappé ? https://t.co/5kF03BPFCJ pic.twitter.com/lTV79BD3CP — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Le PSG cherche le successeur de Mbappé

En fin de contrat, Mbappé a déjà fait savoir qu'il ne le prolongerait pas. Le joueur de 25 ans laissera un grand vide en attaque, qui devrait vite être pallié. Le prochain mercato estival permettra au club d'attirer son remplaçant. Le PSG ne lésinera pas sur les moyens et les premières pistes évoquées reflètent les ambitions parisiennes. Rafael Leao (Milan AC), dont la clause libératoire est estimée à 175M€, serait ciblée, tout comme Victor Osimhen (Napoli) et Lautaro Martinez (Inter). A moins que le PSG ne décide de recruter un véritable organisateur de jeu comme Bernardo Silva, qui évolue un cran en-dessous.

Priorité à un défenseur central ?

Mais il n'est pas impossible que la prochaine folie du PSG concerne la défense centrale. Un secteur en difficulté en ce début d'année 2024 avec les absences longue durée de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe. La priorité dans ce secteur serait Leny Yoro (LOSC), dont le prix est estimé à 90M€ selon les informations exclusives du 10Sport.com. En cas d'échec, le PSG pourrait se diriger vers Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) à en croire le journaliste Fabrizio Romano.



Et selon vous, quel sera le prochain achat XXL du PSG ? A vos votes !