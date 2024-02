Transfert, prolongation... Tout ce qu'il a à savoir pour cette star du PSG

Thibault Morlain

A la fin de la saison, le PSG va perdre sa star : Kylian Mbappé. Le joueur de 25 ans a décidé de faire ses valises, vraisemblablement pour aller au Real Madrid. Mais voilà que des questions se posent pour d'autres grands noms du club de la capitale. Certaines rumeurs circulent ainsi sur l'avenir d'Achraf Hakimi, mais AS a aidé à y avoir plus clair à propos du Marocain du PSG.

Pas de départ cet été

Tandis que certaines rumeurs annoncent un possible départ d'Achraf Hakimi, les supporters du PSG peuvent souffler pour le Marocain. En effet, le grand ami de Kylian Mbappé n'aurait pas prévu de faire ses valises lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, Hakimi aurait d'ores et déjà acté le fait de vouloir aller jusqu'au terme de son contrat avec le PSG, qui court jusqu'en 2026.



Quid d'une prolongation au PSG ?

A l'été 2026, Achraf Hakimi pourrait alors partir libre, mais le PSG veut empêcher cela et travaillerait par conséquent sur une prolongation de l'international marocain. Le média ibérique assure alors que le PSG aurait déjà fait savoir sa volonté d'offrir un nouveau contrat au clan Hakimi, mais pour le moment, il n'y aurait aucune réunion pour cela.

Hakimi plait a du beau monde

Achraf Hakimi prolongera-t-il au PSG ? Décidera-t-il de quitter le club de la capitale ? Si le Marocain faisait un tel choix, trouver un nouveau club ne sera pas un problème pour lui. En effet, Hakimi serait dans les petits papiers du Real Madrid, intéressé par un retour du latéral droit, formé chez les Merengue. De même, Manchester City serait aussi tenté à l'idée de recruter le joueur du PSG ainsi que d'autres cadors européens.

Rendez-vous en 2026 !