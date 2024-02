Messi débarque au PSG, son pote n'en revient pas

Thibault Morlain

A l'été 2021, Sergio Aguëro signait au FC Barcelone, se faisant alors une joie d'évoluer avec son grand ami, Lionel Messi. Cela n'a finalement pas pu être possible. Ne pouvant pas prolonger l'Argentin, le Barça l'a laissé partir et l'octuple Ballon d'Or s'est par la suite engagé au PSG. Un départ auquel n'a pas voulu croire Agüero.

La planète football a tremblé en 2021. Alors qu'on pensait que Lionel Messi terminerait sa carrière au FC Barcelone, il a dû faire ses valises, les posant par la suite au PSG. Ne pouvant pas prolonger l'Argentin en raison de problèmes économiques, le Barça s'est donc résolu à laisser partir Messi, au grand dam de Sergio Agüero, qui venait à peine d'être recruté.



« J'avais envie de jouer avec lui »

Interrogé par Clank Media , Sergio Agüero est revenu sur ses retrouvailles manquées avec Lionel Messi au FC Barcelone. Il confie tout d'abord : « Quand j'avais quasiment tout bouclé avec le Barça, je l'ai dit à Leo. Il était content. J'avais envie de jouer avec lui, mais c'est comme ça dans le football. Il se passe des choses qu'il faut accepter ».

« Je pensais que c'était faux »