PSG : Le départ de Mbappé secoue la Formule 1 !

Entre Kylian Mbappé et le PSG, c’est terminé. Comme i l’a fait savoir à son club la semaine dernière, son départ en tant qu’agent libre en fin de saison est entériné et tout porte à croire qu’il finira au Real Madrid. Pour Pierre Gasly, pilote de Formule 1, la fin de cette histoire est « triste ». Explications.

Kylian Mbappé ne va pas faire le même coup qu’au printemps 2022 cette fois-ci. Pour rappel, le champion du monde tricolore avait refusé de s’engager en faveur du Real Madrid qui s’était pourtant mis en quatre pour l’accueillir. Au contraire, Mbappé avait décidé de signer une prolongation de contrat pour le bonheur des supporters papiers dont le pilote de Formule 1 : Pierre Gasly.

«Triste en temps que grand fan du PSG et on va même dire en tant que Français»

Supporter du PSG, Pierre Gasly est également un fan de Kylian Mbappé comme il l’a fait savoir jeudi au micro du journaliste Julien Fébreau pendant les essais hivernaux de son Alpine. Pour Gasly, l’annonce du départ de Mbappé en fin de saison et potentiellement au Real Madrid est un crève-coeur. « Ma réaction sur le départ de Kylian Mbappé du PSG ? Triste en temps que grand fan du PSG et on va même dire en tant que Français. C’est une icône pour nous tous, on avait la chance de l’avoir en France. De pouvoir aller le voir à Paris. Maintenant, il va falloir en profiter sur les derniers mois et je vais essayer de faire un petit tour au Parc des princes pour ses dernières ».

