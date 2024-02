Mercato - PSG : Mbappé s’en va, le monde du sport s’affole

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces derniers jours, Kylian Mbappé a fait les gros titres en annonçant à ses dirigeants son départ du PSG en fin de saison. Une annonce qui a peiné certains supporters du club parisien comme le pilote de Formule 1 Pierre Gasly, mais qui a provoqué un certain émoi en Espagne puisque le joueur est pressenti pour rejoindre le Real Madrid.

C'est la grosse information de ces derniers jours. Après sept ans, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison pour, vraisemblablement, s'engager avec le Real Madrid. Ce sujet passionne au delà des frontières et les sportifs de tous sports n'y échappent pas. Pas même ceux qui pratique un autre sport que le football.

L'Espagne l'attend avec impatience

Actuellement au Bahreïn pour préparer la prochaine saison de Formule 1, Pierre Gasly a été interrogé par Canal + sur le départ de Mbappé. « C’est triste c’est une icône pour tous, va falloir en profiter sur les derniers mois et il lui souhaite le meilleur » a déclaré ce grand fan du PSG. Mais en Espagne, l'atmosphère est différente. Les grandes stars du sport espagnol comme Rafael Nadal attendent sa signature. « Pour moi, il faut le recruter, même si ce n’est pas moi qui prends la décision. Le Real Madrid a une super équipe, et avec lui, il serait encore plus fort. Si je pouvais aider d’une façon ou d’une autre pour qu’il vienne, je le ferais » a lâché l'ancien numéro un mondial de tennis. Son compatriote Carlos Alcaraz est aussi ravi. « Tous les supporters madrilènes veulent voir Mbappé à Madrid. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, tout le monde veut l'avoir dans son équipe. Je vois des mèmes de Mbappé à Madrid, ça me fait rire. J'espère qu'on lira que Mbappé vient à Madrid, j'adorerais ça » avait-il déclaré il y a quelques mois.

Embiid veut l'envoyer à Arsenal