Mercato - PSG : Mbappé va faire une victime à 80M€ au Real Madrid

Sauf incroyable retournement de situation, Kylian Mbappé devrait prolonger sa carrière au Real Madrid, le club de ses rêves. La formation espagnole pourrait lui proposer un contrat historique pour l'encourager à signer. Mais cet effort financier ne restera pas sans conséquences et pourrait pousser vers la sortie l'une des stars de Carlo Ancelotti.

Après son départ du PSG, Kylian Mbappé pourrait filer en Espagne. Le Real Madrid l'attend les bras ouverts. Les négociations sont en cours entre les deux parties pour établir les contours de son futur contrat, qui promet d'être historique.

Mbappé va faire une victime de taille

Mais comme l'a annoncé Anton Meana, le Real Madrid pourrait être contraint à se séparer d'un gros nom cet été. « Je persiste à dire que le Real Madrid va vendre. Ils vont vendre pour 80 millions d'euros. Je ne peux pas dire le nom, mais je ne crois pas que le club signera Mbappé pour une telle somme et gardera de tels joueurs » a confié le journaliste de la Cadena Ser.

Rodrygo poussé vers la sortie ?