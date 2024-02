Ce crack débarque au PSG et hallucine !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'avait que treize ans, Sékou Doucouré s'est engagé en faveur du PSG. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 actuellement, le crack de 18 ans est revenu sur son arrivée à Paris. En effet, Sékou Doucouré a raconté à quel point il était ébloui lors de ses premiers pas au PSG.

Lors de ses premiers pas en tant que footballeur, Sékou Doucouré a tapé dans l'œil du PSG. En effet, le club de la capitale a fait les yeux doux au crack franco-malien, avant de boucler sa signature, et ce, alors que le joueur n'avait que 13 ans. Lors d'un entretien accordé à France Bleu Paris , Sékou Doucouré a dévoilé les coulisses de son transfert au PSG.

«Je suis allé au PSG en U14, à treize ans»

« Comment s'est passé le moment où tu as compris que t'allais intégrer le Paris Saint-Germain ? On m’avait proposé de rentrer au centre de préformation [du PSG] de Verneuil avec un an d'avance. Mais mes parents ont dit non. Du coup, j'ai fait encore une année dans mon club à Joinville, et après je suis allé au PSG en U14, à treize ans. Là où tu te rends compte que tu es au PSG, c'est quand par exemple les gens autour de toi l'apprennent, et te disent : "Wow, le PSG !" » , a raconté Sékou Doucouré, avant d'en rajouter une couche.

«Wow, le PSG !»