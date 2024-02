Mbappé : La décision radicale du Real Madrid pour son mercato

Thibault Morlain

Cela n'est pas encore officiel, mais l'avenir de Kylian Mbappé devrait s'écrire au Real Madrid à compter de la saison prochaine. L'international français posera ainsi ses valises en Espagne, en même temps qu'Endrick. La concurrence s'annonce donc rude dans le secteur offensif et voilà que le Real Madrid aurait pris une décision importante.

La saison prochaine, le Real Madrid va avoir fière allure. Alors que Vinicius Jr, Rodrygo et Bellingham seront toujours là, il faudra également ajouter... Kylian Mbappé. L'international français doit débarquer cet été en provenance du PSG. Il ne sera pas la seule recrue du Real Madrid puisqu'Endrick va également officiellement rejoindre la Casa Blanca, où son avenir est déjà acté.

Endrick derrière Mbappé comme numéro 9

Avec Vinicius Jr et Rodrygo, Kylian Mbappé est annoncé comme le prochain numéro 9 du Real Madrid. Un poste auquel va également prétendre Endrick, qui va officiellement rejoindre la Casa Blanca cet été. Forcément, ça va être difficile pour le Brésilien de jouer avec Mbappé. Ce n'est pas pour autant que le Real Madrid va le prêter.

Pas de prêt pour Endrick !

Selon les informations de Fabrizio Romano, le Real Madrid a d'ores et déjà tranché pour l'avenir d'Endrick : pas question de le prêter. Alors qu'il était évoqué que le Brésilien soit prêté quelques mois supplémentaires à Palmeiras, cela n'est pas d'actualité. Cet été, Endrick intégrera bel et bien l'effectif du Real Madrid et n'en bougera pas.