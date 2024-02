Départ de Mbappé au PSG : Le gouvernement Macron vide son sac

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait claquer la porte du PSG cet été. Interrogé sur le départ de la star parisienne, Amélie Oudéa-Castéra - la ministre des Sports du gouvernement Emmanuel Macron - a tenu à lui souhaiter bonne chance.

Après sept saisons de règne au PSG, Kylian Mbappé va prendre le large. En effet, la star de 25 ans a annoncé à son président, Nasser Al-Khelaïfi, qu'il allait changer de club librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Un choix que regrette Amélie Oudéa-Castéra, même si elle souhaite le meilleur à Kylian Mbappé.

«Il y a une page qui est en train de se tourner»

« C'est vrai qu'il y a une page qui est en train de se tourner. Moi, je retiens d'abord tout ce qu'il a apporté de formidable à ce championnat. En Ligue 1, il aura été l'un des plus marquants, l'un des plus grands héros, des dernières années, clairement. Je crois qu'il faut lui souhaiter bonne chance et une bonne continuation dans son parcours » , a confié Amélie Oudéa-Castéra, avant d'en rajouter une couche.

«Ça fait toujours quelque chose»