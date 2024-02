Mercato : Le PSG plombé par Drogba pour l’après-Mbappé ?

Benjamin Labrousse

La semaine dernière, Kylian Mbappé rencontrait le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi afin de lui affirmer qu’il quitterait le club en fin de saison. Désormais, le club parisien prévoit du lourd pour le mercato estival, et aurait ciblé le Nigérian Victor Osimhen. Toutefois, l’attaquant de Naples et convoité par Chelsea, qui pourrait le convaincre par l’intermédiaire de Didier Drogba. Explication.

Le feuilleton est désormais clos. Après des années de convoitises, Kylian Mbappé va finalement rejoindre le Real Madrid l’été prochain, du moins sauf énorme surprise. Si rien n’est encore acté pour le Français et sa future destination, le Bondynois a en revanche annoncé son départ du PSG en fin de saison. Mardi dernier, Mbappé a transmis sa décision à Nasser Al-Khelaïfi, puis l’a confirmé auprès de ses coéquipiers vendredi.

Le PSG veut recruter Victor Osimhen cet été

Désormais, le PSG souhaite recruter du lourd en attaque. Depuis plusieurs mois, un nom revient avec insistance à Paris : celui de Victor Osimhen. Le Nigérian a récemment prolongé à Naples, mais possède désormais une clause libératoire de 130M€ pour quitter le club italien. En revanche, le PSG n’est pas le seul club intéressé par Osimhen, puisqu' Arsenal, mais surtout Chelsea, suivent le buteur avec attention.

IDidier Drogba prêt à jouer un sale tour au PSG pour Osimhen ?