Transferts : Le PSG passe déjà à l’action pour le successeur de Mbappé !

Benjamin Labrousse

Libre de tout contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le PSG. Le joueur a déjà annoncé sa décision, et tout semble indiquer que le club parisien va dynamiter le prochain mercato estival. Afin de remplacer le numéro 7, Paris espère recruter Victor Osimhen (Naples), et aurait même déjà commencé à attaquer cette opération.

Le PSG va devoir rapidement s’en remettre. Un an après avoir connu les départs de Lionel Messi et de Neymar, le club parisien va vivre un nouveau départ de taille, avec celui de Kylian Mbappé. L’attaquant de 25 ans a annoncé sa décision de quitter le PSG la semaine dernière, et devrait sauf énorme surprise rallier les rangs du Real Madrid.

Mbappé : L'annonce qui va rassurer le Real Madrid https://t.co/0v1YI1oro5 pic.twitter.com/aAeW94eHtV — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Le successeur de Mbappé déjà connu ?

Forcément, le départ de Kylian Mbappé laisse une marge de manœuvre importante au PSG sur le prochain mercato estival. Paris souhaite se renforcer sur tous les fronts, et a déjà ciblé un successeur à Mbappé en attaque. Convoité l’été dernier déjà, Victor Osimhen attise toujours autant les convoitises du PSG, qui va chercher à le recruter d’ici quelques mois. Un dossier compliqué néanmoins, car le Nigérian est également convoité en Premier League.

Le PSG a sondé le clan Osimhen