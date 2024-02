PSG - Mbappé : L'étonnante annonce à Madrid

Thibault Morlain

Entre Kylian Mbappé et le PSG, on se dirige tout droit vers une séparation à l'issue de la saison. Le Français a tranché, il a décidé de partir libre après 7 saisons à Paris. Pour son avenir, Mbappé devrait poser ses valises du côté de Madrid. Mais voilà qu'une étonnante annonce est tombée en provenance de la capitale espagnole.

C'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans la vie de Kylian Mbappé. Après l'AS Monaco et le PSG, l'international français s'apprêterait à rejoindre son 3ème club. Et c'est au Real Madrid que Mbappé est attendu à compter de cet été. Direction donc la capitale espagnole pour l'actuel joueur du PSG et on parle déjà de lui à Madrid.

« Nous n’en n’avons pas besoin pour gagner ici à Madrid »

Alors que Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid, le maire de Madrid est loin de lui réserver le meilleur accueil pour le moment. En effet, rapporté par El Chiringuito , José Luis Martinez Almeida a lâché à propos de la star du PSG : « Mbappé ? Nous n’en n’avons pas besoin pour gagner ici à Madrid ».

