PSG : Kylian Mbappé va faire une victime surprise

C'est désormais un secret de Polichinelle, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat qui s'achève le 30 juin. Le club merengue prépare ainsi l'arrivée du capitaine de l'équipe de France qui pourrait provoquer un premier départ majeur. Mais il ne s'agit pas du joueur que l'on attendait.

La transaction du mercato estival est d'ores et déjà connue. Et pour cause, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Rien n'est officiel, mais il s'agit d'un secret de Polichinelle puisque l'attaquant de l'équipe de France a d'ores et déjà prévenu sa direction et ses coéquipiers.

Arda Güler poussé au départ par Mbappé ?

Mais une telle arrivée ne sera pas sans conséquence au Real Madrid qui possède déjà de nombreux attaquants à l'image de Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz et Joselu. Sans oublier Endrick, qui arrivera aussi cet été. Par conséquent, cela pourrait pousser au départ le jeune Arda Güler comme l'explique OK Diario .

Un destin à la Brahim Diaz ?

Le média espagnol ajoute que le Real Madrid pourrait envisager de faire comme avec Brahim Diaz, qui avait été prêté à l'AC Milan avant de revenir en force l'été dernier. Arda Güler pourrait donc aller s'aguerrir ailleurs afin de revenir plus fort.