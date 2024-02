PSG : Mbappé au cœur d'une attaque de folie ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va s'engager avec le Real Madrid à l'issue de la saison. L'attaquant français va rejoindre un secteur de jeu déjà très bien garni au sein du club merengue. Et pourtant, aucun joueur ne devrait partir, permettant ainsi à Carlo Ancelotti de disposer d'une attaque de feu dès la saison prochaine.

Bien que rien ne soit officiel, le suspens n'existe plus. En effet, Kylian Mbappé a annoncé à tout le monde au PSG qu'il partirait à l'issue de la saison au moment où son contrat arrive à échéance. Son futur club n'est pas non plus officiellement connu, mais il s'agira bien du Real Madrid où le capitaine de l'équipe de France va s'ajouter à une pléiade de stars.

Le Real Madrid veut garder tous ses attaquants autour de Mbappé

Et pourtant, selon les informations d' OK Diario , aucun attaquant du Real Madrid ne sera poussé au départ. Ainsi, en plus de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti pourra compter sur Vinicius Junior, Rodrygo, Brahim Diaz et Joselu, sans oublier Endrick, qui lui aussi débarquera cet été à Madrid.

Bellingham replacé ?

Néanmoins, Carlo Ancelotti pourrait toutefois envisager un changement majeur après l'arrivée de Kylian Mbappé, en replaçant Jude Bellingham au milieu de terrain dans un 4-3-3 plus classique. Cette saison, l'international anglais évolue dans un rôle très offensif aux côtés de Vinicius Junior et Rodrygo.