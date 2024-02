Départ Mbappé : Le PSG se lance dans une mission impossible

Axel Cornic

Un an après Lionel Messi et Neymar, le Paris Saint-Germain pourrait perdre une autre star avec Kylian Mbappé. En fin de contrat, le capitaine de l’équipe de France aurait annoncé son départ en interne et désormais, les dirigeants parisiens doivent lui trouver un successeur à la hauteur... ce qui est loin d’être simple !

Si son départ n’est pas encore acté, le PSG commence à envisager l’avenir sans Kylian Mbappé. Ainsi, Luis Campos serait déjà au travail et nous vous avons notamment parlé sur le10sport.com de la piste menant à Bernardo Silva, actuellement à Manchester City.

Qui va remplacer Mbappé ?

D’autres noms ont été évoqués et ils concernent notamment des stars de Serie A ! Il s’agit en effet de Victor Osimhen du Napoli, de Rafael Leão de l’AC Milan et de Lautaro Martinez de l’Inter. En ce qui concerne les deux premiers, Luis Campos pourrait être un atout pour le PSG, puisqu’il connait bien leurs entourages respectifs.

Lautaro Martinez, ça va être très difficile