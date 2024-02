PSG : Luis Enrique peut craindre le pire

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier pour remplacer Christophe Galtier et sous contrat jusqu’en juin 2025, Luis Enrique ne fait toujours pas l’unanimité au Paris Saint-Germain. Et la situation pourrait bien se compliquer dans les prochains mois, puisqu’un candidat très apprécié du côté de Doha pourrait bientôt se manifester pour prendre sa place !

Considéré comme l’un des entraineurs les plus expérimentés disponibles sur le marché, Luis Enrique représente le nouveau pari du PSG pour son projet. Car dans seulement quelques mois Kylian Mbappé pourrait faire ses valises et l’Espagnol devrait donc devenir le véritable patron à Paris.

Motta, le rêve des propriétaires du PSG

A mois que d’ici là, sa position ne se fragilise ! Car si ce scénario est encore très improbable, une catastrophe pourrait bien venir redistribuer les cartes pour Luis Enrique. Son contrat se termine en juin 2025, mais du côté du Qatar on lorgnerait déjà sur Thiago Motta pour occuper ce poste d’entraineur du PSG, dans un avenir proche.

Il veut un top-club la saison prochaine