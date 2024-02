Mercato : Comme Mbappé, une star signe au PSG, mais rêve du Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 1997, Marco Simone rejoignait le PSG après plusieurs années au Milan AC. Il y restera deux ans avant de rejoindre l'AS Monaco. Aujourd'hui retraité, l'ancien international italien est revenu sur sa signature et a évoqué son rêve de porter le maillot du Real Madrid. Une histoire qui rappelle forcément celle de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé se dirige tout droit vers le Real Madrid. Plus rien ne s'oppose à sa signature, pas même Nasser Al-Khelaïfi, qui a été prévenu de son choix définitif. Le joueur du PSG pourrait enfin réaliser son rêve de gosse en s'envolant pour Madrid. Avant lui, un autre joueur parisien rêvait d'une telle trajectoire. Il s'agit de Marco Simone, qui est revenu longuement sur son parcours au PSG débuté en 1997.

Simone raconte sa signature au PSG

« Le Bayern Munich était en concurrence avec le PSG. Ce qui m’a fait opté pour le PSG ? Le pays, la culture. La peur aussi pour un Italien de partir de son pays. A l’époque, j’étais le premier joueur italien à partir pour aller dans un autre championnat. Il y a eu de la peur parce que Munich ce n’est pas la même ville que Paris. Aussi, le PSG avait la possibilité de joueur la Ligue des champions. Je ne regrette pas le choix d’être venu au PSG » a confié l'ancien joueur de l'AS Monaco. Mais comme Mbappé, Simone rêvait surtout du Real Madrid.

« J’aurais dit oui au Real Madrid »