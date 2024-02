Une star du PSG va rejoindre Mbappé, son transfert déjà planifié ?

Thibault Morlain

La fin approche entre le PSG et Kylian Mbappé. A l'issue de la saison, l'international français va faire ses valises. Et pour ce qui est de sa destination, tout semble indiquer qu'il filera du côté du Real Madrid. Mais voilà que Mbappé pourrait ne pas être le seul à quitter le PSG pour rejoindre la Casa Blanca dans les prochains mois. Explications.

Kylian Mbappé l'a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi : il va quitter le PSG. C'est donc une page de l'histoire du club de la capitale qui va se tourner d'ici quelques mois. Après 7 saisons à Paris, Mbappé est attendu au Real Madrid. Et l'international français pourrait bien ne pas être le seul joueur du PSG à emprunter ce chemin...

PSG - Real Madrid : Le salaire de Kylian Mbappé est dévoilé https://t.co/1HH21MFtzH pic.twitter.com/ZzTl90V628 — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Après Mbappé, Hakimi ?

Selon les informations de Mundo Deportivo , c'est Achraf Hakimi qui pourrait imiter Kylian Mbappé et rejoindre le Real Madrid. Un transfert du Marocain ne serait pas prévu pour l'été 2024, mais plutôt dans un an, à l'été 2025. A cette date, Hakimi n'aurait alors plus qu'un an de contrat et serait en position de force pour quitter le PSG.

Une prolongation au PSG ?