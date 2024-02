Transferts - PSG : Coup dur déjà annoncé pour cet été ?

Thomas Bourseau

Depuis le mercato hivernal, le dossier Joshua Kimmich semble être d’actualité dans les bureaux du Paris Saint-Germain. Au point où une offensive dans le cadre de la session estivale des transferts serait devenue tout sauf utopique. Pourtant, un échec se dessine pour le PSG selon la presse allemande.

Le PSG se prépare déjà à la vie sans Kylian Mbappé et la saison prochaine, quelque chose d’inédit depuis 2017 et son arrivée de l’AS Monaco. Afin de combler le vide que laissera Mbappé derrière lui au moment de son départ pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain aimerait renforcer plusieurs lignes de l’effectif de Luis Enrique y compris le milieu de terrain.

PSG - Real Madrid : Mbappé a fixé une deadline pour son transfert https://t.co/ucnOtRWbm3 pic.twitter.com/m0auNPoVbM — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Le PSG va se rater pour Kimmich ?

Depuis cet hiver et la tentative du Bayern Munich de recruter Nordi Mukiele, les hauts décideurs du PSG penseraient à attirer Joshua Kimmich à Paris. N’étant plus indiscutable au club bavarois et sous les ordres de Thomas Tuchel qui sera licencié une fois la saison terminée au Bayern Munich, Kimmich est sous contrat jusqu’en juin 2025. Ce qui permet au PSG de se mettre à rêver de son recrutement, mais le club parisien risque de vite redescendre sur terre.

Kimmich proche de prolonger au Bayern ?