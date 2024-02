Mercato : Le PSG a choisi l’héritier de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Après Lionel Messi et Neymar, c'est Kylian Mbappé qui va quitter le PSG. L'international français ne veut pas prolonger et va partir libre à l'issue de la saison. Le club de la capitale semble s'être fait une raison et se serait déjà mis en quête de son successeur. Trois pistes seraient d'ailleurs envisagées pour remplacer la star de 25 ans.

Mbappé doit choisir son prochain club

Le Real Madrid est en pole position, mais Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Kylian Mbappé avait deux autres offres sur la table. Liverpool et Manchester United cherchent à le convaincre de signer en Premier League. Le capitaine de l’équipe de France, qui n’a toujours signé nulle part, examine pour le moment les propositions. De son côté, le PSG semble s’être fait une raison et considérerait le départ de Kylian Mbappé comme acté. Les Rouge-et-Bleu scruterait même le marché des transferts à la recherche d’un successeur au champion du monde 2018.

Le PSG a trois pistes pour le remplacer