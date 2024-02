PSG : Mbappé a un dernier souci avec le Real Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Son contrat avec le PSG expirant au terme de la saison, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. Cette fois-ci, l’issue du feuilleton fait en effet peu de doute, même si rien n’aurait encore été signé entre les deux parties. Un dernier point important aux yeux de l’international tricolore reste à régler.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Real Madrid n’a pas été le seul club à tenter sa chance avec Kylian Mbappé, suscitant notamment l’intérêt de Liverpool et Manchester United, mais c’est bien vers la capitale espagnole que se dirige l’attaquant du PSG sous contrat jusqu’à la fin de la saison. Alors qu’il a été indiqué qu’un contrat avait déjà été signé par Kylian Mbappé, il n’en serait rien malgré le peu de suspense qui existe désormais dans ce feuilleton, un point important serait cependant toujours à régler.

Les droits d’image, dernier point à régler

D’après le quotidien AS , les droits d'image sont le dernier obstacle à la signature du contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les deux parties discuteraient encore des conditions finales du bail, bien que l'accord global soit définitif. Un point qui n’est pas négligeable alors que l’international tricolore n’avait pas hésité à contester le règlement de la FFF en 2022.

« Ce n’est pas une histoire d’argent »