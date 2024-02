OM : Le vestiaire se lâche après le départ de Gattuso

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est pas Gennaro Gattuso, mais Jean-Louis Gasset qui était assis sur le banc de l'OM ce jeudi lors de la rencontre de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk. Le technicien de 70 ans a réussi ses débuts puisqu'il est parvenu à qualifier son équipe pour les huitièmes de finale de la compétition. Après cette victoire, certains joueurs ont souhaité à rendre hommage à Gattuso.

Début réussi pour Jean-Louis Gasset. Nommé entraîneur de l'OM mardi, l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire a obtenu sa première victoire en Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk ce jeudi soir (3-1). Une victoire qui fait du bien pour le club marseillais, dans un contexte pesant, marqué par le départ de Gennaro Gattuso. Démis de ses fonctions après une dernière défaite face à Brest dimanche dernier, le technicien italien a reçu l'hommage de ses anciens joueurs.

Harit a un message pour Gattuso

Après la rencontre, Amine Harit avait une pensée pour Gattuso. « J’ai une très grosse pensée pour Gattuso car il a fait un travail remarquable. Jusqu’au bout, il a été avec nous. C’est une personne exceptionnelle, un très bon entraîneur. Je voulais lui dédier cette victoire. Il fera partie de notre saison quoi qu’il arrive malgré les moments difficiles. J’espère qu’il était fier de nous ce soir » a confié l'international marocain dans des propos rapportés par RMC Sport.

« On pense à lui »