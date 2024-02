Vente OM : Il balance une bombe sur l’Arabie Saoudite, Vézirian répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le dossier de la vente de l'OM est, une nouvelle fois, relancé. Sur le plateau de son émission sur RMC, Jérôme Rothen a confirmé que l'Arabie Saoudite s'était rapprochée de l'AS Monaco, plutôt que de l'OM. Une information qui n'a pas fait bouger de sa ligne le journaliste Thibaud Vézirian. Selon lui, le club marseillais demeure une priorité pour le PIF.

Jérôme Rothen a lâché une bombe sur l'antenne de RMC . Selon l'ancien joueur du PSG et de l'AS Monaco, l'Arabie Saoudite se rapprocherait dangereusement du Rocher. « De source sûre, du côté de la famille princière, et c’est pour ça que je vous donne une info là-dessus, c’est qu’il y a eu un rapprochement avec les Saoudiens, des rendez-vous, des échanges, entre un des princes saoudiens et le prince Albert. Je parle d’un prince qui est le numéro 2. Il y a eu beaucoup beaucoup d’échanges ces dernières semaines » a confié Rothen, avant d'évoquer les rumeurs autour d'une possible arrivée de l'Arabie Saoudite à l'OM.

A peine arrivé à l’OM, il annonce des gros coups durs https://t.co/Pw6Zcokgw5 pic.twitter.com/eb6ERAtkH7 — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

« Avec l'OM, il n’y a pas eu de suite »

Un dossier qui ne serait plus d'actualité. « Ce qu’on m’a dit aussi, du côté des Saoudiens, c’est qu’il y a eu un intérêt pour l’Olympique de Marseille c’est vrai, il y a quelques années, mais il n’y a pas eu de suite. Ça ne veut pas dire qu’ils ne viendront pas. S’ils sont plus intéressés par Monaco que par Marseille ? Pour l’instant, oui » a confié Rothen.

Vézirian persiste et signe