Vente OM : McCourt se fait attaquer en direct !

Malgré la crise sportive qui secoue l'OM actuellement, Frank McCourt se montre discret. Le propriétaire américain n'a plus été aperçu à Marseille ou au Vélodrome depuis plusieurs mois, et se retrouve sous le feu des critiques. Ancien international polonais, Ludovic Obraniak ne l'a pas épargné, alors que les spéculations autour de son avenir sont nombreuses.

C'était dans les tuyaux, c'est désormais officiel. Ce mardi, l'OM a officialisé le départ de Gennaro Gattuso et l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc phocéen. Un nouveau changement d'entraîneur cette saison qui illustre l'instabilité au sein du club. La formation a perdu ses repères et Pablo Longoria peine à donner un horizon à l'OM. Dans ce climat délétère, un acteur majeur manque à l'appel : Frank McCourt. Aux abonnés absents depuis plusieurs mois, le propriétaire américain n'échappe pas aux critiques. Pour Ludovic Obraniak, il est le même le principal responsable de cette situation.

« Il n’est pas là »

« Qui est le coupable ? McCourt, puisque c’est le boss jusqu’à preuve du contraire.. Les joueurs ou Longoria ne sont que des exécutants. McCourt leur a laissé carte blanche. Je pense qu’il n’a pas mesuré la responsabilité de contrôler un club comme l’OM. On n’achète pas qu’une marque, on achète une région, un public. Je crois qu’il s’est trompé. Quand on refait le sens de l’histoire, on se rend compte qu’il était venu pour du sport, mais aussi peut-être pour de l’immobilier. Et ses rêves se sont vite évanouis. Depuis, il a arrêté de mettre la main au portefeuille. Donc l’investisseur est responsable de A à Z car il n’est pas là » a confié l'ancien joueur sur le plateau de l'Equipe de Greg.

Une vente à l'horizon ?

En réalité, McCourt ne serait pas fermé à une vente de l'OM. Ils sont plusieurs journalistes (Daniel Riolo, David Berger, Thibaud Vézirian) à évoquer un possible départ de l'Américain avant la fin de la saison. Pour les supporters, qui souhaitent voir l'OM concurrencer les plus grands, ce ne serait pas une mauvaise nouvelle.