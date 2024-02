Vente OM : La première erreur de l’Arabie Saoudite est révélée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, la vente de l’OM fait régulièrement parler. Un projet impulsé par l’Arabie Saoudite est promis aux Marseillais, ce qui signifierait donc la fin de l’ère McCourt et donc le départ de Pablo Longoria. Mais d’après Medhi Benatia, l’OM ferait une erreur de se séparer du président espagnol.

Après le départ de Gennaro Gattuso, une autre révolution pourrait se préparer. En effet, plusieurs rumeurs annoncent la possible vente de l'OM à l'Arabie Saoudite, ce qui impliquerait le départ de Pablo Longoria. D'ailleurs, d'après Daniel Riolo, quoi qu'il arrive, le président marseillais quittera le club phocéen dans les prochaines semaines.

OM : Le successeur de Gattuso déjà connu ? https://t.co/rARYh6Fm7J pic.twitter.com/52Ivzs1yNs — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Longoria sur le départ ?

« Benatia est là pour être le patron, parce que Longoria va partir et que Tessier va devenir président. C'est lui qui va devenir directeur sportif. Le patron du sportif ce sera lui », révèle le journaliste de RMC pour l’ After Foot . Et pour Medhi Benatia, si Pablo Longoria venait à partir, ce serait un sacré coup dur pour l’OM.

«C'est un surdoué»