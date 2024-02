OM : Benatia affiche un cadre du vestiaire en direct !

Arnaud De Kanel

L'affaire Jonathan Clauss a pris une autre tournure ce dimanche. A quelques minutes du coup d'envoi d'un match capital pour l'OM, finalement perdu, était diffusée une interview incendiaire de Medhi Benatia sur le latéral droit. Le Marocain ne s'est pas arrêté là puisqu'il a de nouveau balancé sur l'attitude et le niveau de jeu de l'international tricolore en plein direct.

C'est une sortie qui fait couler beaucoup d'encre depuis dimanche soir. Muet depuis son arrivée à l'OM, Medhi Benatia est sorti du silence avant le match face à Brest pour s'en prendre à Jonathan Clauss. « Ce qu'il s'est passé avec Jonathan Clauss ? Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas », a notamment déclaré le conseiller sportif de l'OM au Canal Football Club . Quelques minutes après la diffusion de cet entretien sur les antennes de Canal+ , Benatia était de passage au micro de Prime Vidéo et il en a rajouté une couche sur Jonathan Clauss.

«Il ne jouait pas à son niveau»

Et on ne peut pas dire que le Marocain ait été tendre avec son joueur puisqu'il a indiqué que ce dernier avait eu des problèmes comportementaux, alors que ce genre de soucis se règlent souvent en interne. Benatia lui, a voulu étaler cela sur la place publique.

«On a noté qu'il avait des problèmes comportementaux avec le coach»