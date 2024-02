Crise à l’OM, l’échange confidentiel qui fait parler !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le cauchemar se poursuit pour l’Olympique de Marseille après sa défaite à Brest (1-0) dimanche soir en clôture de la 22e journée, plongeant le club dans la crise, avec une neuvième place au classement. Apparu préoccupé par la situation, Pablo Longoria a été aperçu après la rencontre en pleine discussion avec Medhi Benatia.

Même en supériorité numérique durant la dernière demi-heure, l’Olympique de Marseille n’a pas su renouer avec le succès ce dimanche soir en terre bretonne. Le Stade Brestois s’est imposé grâce à Pierre Lees-Melou dans les dernières minutes (88’) et réalise la bonne opération du week-end en se plaçant derrière le PSG. Du côté de l’OM, c’est la crise avec une neuvième position au classement et une série de sept matches sans victoire toutes compétitions confondues, de quoi logiquement inquiéter Pablo Longoria.

L’échange qui n’est pas passé inaperçu entre Longoria et Benatia

Apparu le visage fermé durant la partie, le président de l’OM était tout aussi soucieux à l’issue du match. Dans des images captées par RMC , Pablo Longoria a été vu en zone mixte en train d’échanger longuement avec son conseiller Medhi Benatia, les deux hommes ayant en main leur téléphone à tour de rôle. Une vidéo largement relayée et commentée sur les réseaux sociaux.

🚨 La longue discussion Longoria-Benatia après Brest/OM ! Qu’est ce qu’il se trame ? 🤔🎥 @RMCsport pic.twitter.com/2YVotgUgUK — Actu Foot (@ActuFoot_) February 18, 2024

« Avec cette mentalité, on doit tous partir »