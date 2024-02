OM - Transfert : Clash avec Gattuso, il lâche ses vérités

Benjamin Labrousse

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a décidé de vendre le Brésilien Renan Lodi à Al-Hilal contre un beau chèque de 23M€. Un transfert surprenant côté marseillais, et qui aurait pu potentiellement créer des tensions entre l’entraîneur et la direction. Conseiller sportif, Mehdi Benatia s’est livré à ce sujet, balayant au passage un accrochage avec Gennaro Gattuso.

L’OM ne s’en sort plus du tout. Fort d’un mercato hivernal marqué par l’arrivée de nouveaux joueurs, le club marseillais espérait engranger une bonne dynamique pour la fin de saison. Toutefois, les résultats actuels du club phocéen ne vont pas dans ce sens. Il y a plusieurs semaines, l’OM décidait par ailleurs de se séparer de Renan Lodi, seulement six mois après son arrivée à Marseille.

« Je n'ai jamais eu le moindre souci avec le coach »

Vendu 23M€, le latéral Brésilien était pourtant régulièrement titulaire avec Gennaro Gattuso. De quoi créer des tensions entre l’Italien et la direction de l’OM ? Absolument pas à en croire Mehdi Benatia : « S'il y a eu des tensions avec Gattuso à cause du transfert de Renan Lodi ? La seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai jamais eu le moindre souci avec le coach, et je n'en aurais pas du tout d'ailleurs » , a lâché le Marocain lors d’un entretien diffusé dans le Canal Football Club .

« Non ce n'est pas vrai »