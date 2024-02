L’OM a fait un choix «fantastique» pour l’après-Gattuso !

Thomas Bourseau

A l’OM, c’est la valse des entraîneurs depuis à présent un an. Le nouveau patron du groupe phocéen se nomme Jean-Louis Gasset et ce, jusqu’au terme de la saison. Et après ? Le temps fera son œuvre. Mais jusque-là, les supporters de l’OM pourraient se régaler en terme de jeu si l’on se remémore les propos d’un certain Zlatan Ibrahimovic.

En un an, l’OM a connu quatre entraîneurs différents. En effet, en février 2023, Igor Tudor était à la tête de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Au bout du rouleau, le Croate s’en est allé à la dernière intersaison et a été remplacé par Marcelino qui a claqué la porte au bout de trois mois en raison du climat délétère entre les dirigeants du club phocéen et les associations de supporters.

L’OM nomme Gasset, de belles promesses pour Ibrahimovic ?

Fin septembre 2023, c’est Gennaro Gattuso qui a pris la suite de Marcelino sur le banc de touche de l’OM. Et alors que son objectif était d’accrocher une place qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des champions en finissant dans le top 4 de Ligue 1, Gattuso a été remercié en début de semaine alors que l’OM restait sur sept matchs sans le moindre succès, toutes compétitions confondues. Jusqu’au terme de la saison, Jean-Louis Gasset va diriger le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille.

« À deux, ils ont créé un jeu que j'ai rarement joué en club, qui m'a rappelé Barcelone»