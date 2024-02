Mercato : Du lourd est annoncé pour Gasset à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jean-Louis Gasset débute son aventure à l’Olympique de Marseille ce jeudi avec la réception du Shakhtar Donetsk au Vélodrome pour le barrage retour de Ligue Europa. Alors que la décision de nommer l’entraîneur de 70 ans sur le banc phocéen est loin de faire l’unanimité, l’un de ses proches se montre optimiste pour ce passage.

Tenu en échec dans les dernières secondes de la partie contre le Shakhtar Donetsk (2-2) la semaine dernière, l’OM retrouve le club ukrainien ce jeudi avec cette fois-ci Jean-Louis Gasset sur son banc. Après la défaite à Brest (1-0), septième match de suite sans victoire pour le club, Gennaro Gattuso a été mis à pied et remplacé dans la foulée par l’entraîneur de 70 ans. Un choix qui a créé la surprise et qui ne fait pas l’unanimité dans la cité phocéenne, mais à en croire Laurent Pionnier, qui a côtoyé Gasset du côté de Montpellier en 2017, ce choix est le bon.

« Jean-Louis a plus de facilité à mettre ses idées en place avec des joueurs de grands niveaux »

« C’est un club qui va lui aller, c’est un grand club. Et Jean-Louis a plus de facilité à mettre ses idées en place avec des joueurs de grands niveaux, comme lorsqu’il était avec Laurent Blanc au PSG, confie Laurent Pionnier, interrogé par 20 Minutes. Sa force est d’analyser bien en amont la problématique. Plusieurs entraîneurs n’ont pas trouvé la formule, il est dans ce souci-là. L’avantage, c’est un mec du sud qui connaît le mode de fonctionnement de coin, et il va s’adapter au mieux à ce moule-là pour rapidement trouver des solutions. »

« Il sait cerner pourquoi tel ou tel joueur n’est pas au niveau escompté »