Mercato - OM : L’enfant du pays réagit pour Gasset

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours très attentif à l’actualité chaude de l’OM, son club formateur, Samir Nasri a évoqué la récente nomination de Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur. Et l’ancien numéro 10 estime qu’il s’agit d’un excellent choix pour redresser la barre au plus vite à l’OM, qui n’avançait plus sous les ordres de Gennaro Gattuso.

C’était dans l’air du temps depuis la défaite à Brest dimanche soir (0-1), c’est désormais officiel : Gennaro Gattuso n’est plus l’entraîneur de l’OM. Le limogeage de l’Italien a été officialisé mardi, et c’est donc Jean-Louis Gasset qui a été nommé jusqu’à la fin de la saison pour lui succéder et faire remonter au plus vite le club phocéen, actuel 9e de Ligue 1.

« C’est la bonne personne »

Samir Nasri, ancien minot natif de la cité phocéenne et formé à l’OM, s’est confié au micro de Canal + sur ce changement d’entraîneur, et valide totalement le choix Jean-Louis Gasset : « Cela faisait 8 matches que l’OM n’avait pas gagné. Ils se sont dits que le changement d’entraîneur créerait l’électrochoc. Ils ont choisi Jean-Louis Gasset, qui pour moi est la bonne personne pour un peu réveiller les joueurs », estime Nasri.

Nasri y croit avec Gasset