Mercato - OM : Le chiffre humiliant pour Gattuso

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Bretagne n’a pas réussi à Gennaro Gattuso, démis de ses fonctions après la défaite à Brest (1-0) dimanche, le septième match sans victoire de suite pour l’OM. Le bilan du technicien italien est sans appel, lui qui dispose du plus faible pourcentage de victoires à la tête du club depuis Michel.

Nommé en septembre après le départ de Marcelino, Gennaro Gattuso n’aura pas dépassé les cinq mois dans la cité phocéenne, mis à pied après le revers de l’OM à Brest (1-0) et remplacé dans la foulée par Jean-Louis Gasset. Le constat est sans appel pour le technicien italien, avec 9 victoires, 8 nuls et 7 défaites en 24 matches toutes compétitions confondues, et 5 succès en 16 journées de Ligue 1, faisant de lui l’un des pires entraîneurs de l’histoire du club phocéen.

Gasset : L’annonce qui ne va pas rassurer l’OM https://t.co/YrGjlhHfIN pic.twitter.com/SAG3IVCc9t — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

31 % de victoires en Ligue 1, un triste record depuis Michel

Comme le souligne Opta , Gennaro Gattuso n’a remporté que 31 % de ses matches en Ligue 1, soit le plus faible pourcentage (hors intérimaire) depuis Michel, victorieux de 8 rencontres en 32 apparitions sur le banc lors de la saison 2015/16, soit un total de 25 % de victoires. Transfermarkt ajoute que Gattuso n’a pris que 1,46 point par match lors de ses 24 rencontres (toutes compétitions confondues), réalisant une performance à peine supérieure à celle de Franck Passi (1,44 point par match) et José Anigo (1,42 point par match). Il s’agit là de la huitième plus faible moyenne à l'OM sur les 21 entraîneurs qui ont dirigé le club depuis 2000/01 (sans compter Jacques Abardonado qui avait assuré un bref intérim en septembre). Depuis le début du projet McCourt, seuls Marcelino (1,29 point par match) et Nasser Larguet (1,11 point par match) ont fait pire.

La performance historique que peut viser Gasset

Le record de matches remportés en Ligue 1 revient à Rudi Garcia, avec 54 succès (pour 26 nuls et 25 défaites) entre octobre 2016 et mai 2019. Raymond Goethals (69,6%) a pour sa part le meilleur pourcentage de victoires en un passage sur le banc (en prenant uniquement en compte les entraîneurs à plus de 15 matches) grâce à ses 16 succès, 3 nuls, 4 défaites entre novembre 1992 et 1993. L’un des rares records que peut espérer battre Jean-Louis Gasset à l’OM, son départ étant acté en fin de saison. Il ne pourra pas viser 135 matches en Ligue 1 d’Henri Roessler, le record du club, ou les 105 rencontres de Rudi Garcia, le record du projet McCourt comme le rappelle la LFP sur son site.