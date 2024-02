«On m’a contacté», l’OM a tenté un autre entraîneur !

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso n’a pas fait long feu à l’Olympique de Marseille et a finalement été remercié tout récemment. Plusieurs noms ont été évoqués pour le remplacer comme ceux de Sabri Lamouchi ou de Pascal Dupraz, mais c’est finalement vers Jean-Louis Gasset que s’est tourné le président Pablo Longoria.

La stabilité n’est pas vraiment le fort de l’OM en ce moment. En moins d’un an, le club phocéen a en effet connu trois entraîneurs différents avec Igor Tudor, Marcelino et Gennaro Gattuso. Un quatrième est arrivé, puisque Pablo Longoria a décidé d’écarter l’Italien et d’appeler au secours Jean-Louis Gasset, qui devrait vraisemblablement assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison.

« J’ai eu Lamouchi aujourd’hui et il m’a dit: ‘évidemment que j’aurais accepté pour plein de raisons’ »

D’autres pistes étaient évoquées ces derniers jours, avec notamment Sabri Lamouchi, qui a porté les couleurs de l’OM en tant que joueur de 2005 à 2006. Contacté par Daniel Riolo, il a toutefois apporté quelques précisions à ce sujet. « J’ai dit: ‘jamais de la vie Sabri Lamouchi va accepter pour quatre mois (d’entraîner l’OM) sachant qu’il ne va pas rester. Je l’ai eu aujourd’hui et il m’a dit: ‘évidemment que j’aurais accepté pour plein de raisons. Mais on ne m’a pas contacté’ » a-t-il révélé, lors de l’ After Foot du 20 février.

« Tessier a contacté Lamouchi fin septembre au moment du départ de Marcelino et finalement Longoria a préféré prendre Gattuso »