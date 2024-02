OM : Coup de théâtre pour la succession de Longoria !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce mardi à l'occasion de la présentation de Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a scellé son avenir. Alors que certaines rumeurs l'envoient loin de Marseille, le dirigeant a fait savoir qu'il ne comptait pas quitter le navire. Pressenti pour le remplacer, Stéphane Tessier devait rester à sa place.

Annoncé sur le départ, Pablo Longoria a mis les choses au clair lors de son passage en conférence de presse ce mardi. « Est-ce que je serai ici à l'avenir? Oui, c'est ça que je souhaite et j'aime être ici. Je me rends compte que beaucoup de gens parlent en mon nom et ne me connaissent pas » a déclaré le président de l'OM.

Longoria ne devrait pas bouger

Sur X, le compte La Minute OM confirme la tendance et annonce que Longoria devrait rester à son poste dans les prochains mois, malgré les rumeurs qui court autour de son avenir. Ainsi, Stéphane Tessier, actuel directeur général du club et pressenti pour le remplacer, ne devrait pas bouger.

Tessier ne le remplacera pas