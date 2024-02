Mercato - PSG : Tout était calculé pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG la saison prochaine au vu de sa situation contractuelle et de sa décision de ne pas rempiler à Paris. Et d’ailleurs, le projet de Mbappé a été abouti. La presse anglaise révèle que le joueur souhaitait être fixé et définitivement trancher avant le mois de mars.

Ce n’est certes pas officiel, cependant, c’est comme si c’était fait : Kylian Mbappé quittera le PSG à la fin de la saison pour signer un contrat de cinq ans au Real Madrid comme révélé par Marca et divers médias travaillant sur le dossier Mbappé. Et sa décision de quitter le Paris Saint-Germain, le capitaine de l’équipe de France l’aurait prise la semaine dernière.

Mbappé a annoncé son départ au Real Madrid à Al-Khelaïfi

D’après les informations communiquées par la BBC mardi, Kylian Mbappé s’est confié le 13 février dernier au président du PSG qu’est Nasser Al-Khelaïfi. Au cours de la discussion entre les deux hommes, il a été question de son départ et de son choix de rejoindre le Real Madrid. Mais ce n’est pas tout.

Départ de Mbappé : Un deal en or à 500M€ ? https://t.co/y3yMkmBU1N pic.twitter.com/56uUXqZeCx — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Mbappé voulait trancher avant mars, mission accomplie