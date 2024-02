PSG - Real Madrid : Mbappé a tranché et succède à une légende !

Thomas Bourseau

C’est bouclé. Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé va quitter le PSG afin de signer un contrat de cinq saisons au Real Madrid où il arborera l’emblématique numéro 10 d’un certain Luka Modric dès le prochain exercice. Le Croate va faire ses adieux au Santiago Bernabeu à la prochaine intersaison.

Kylian Mbappé aura bien fait patienter les Madridistas , à savoir les supporters du Real Madrid. En effet, dès 2017, celui qui est devenu champion du monde une année plus tard, recalait la Casa Blanca afin de représenter les couleurs du club de sa ville natale : le Paris Saint-Germain. Par la suite, malgré ses envies d’ailleurs après l’Euro en 2021, Mbappé n’a pas reçu de bon de sortie du comité de direction du PSG. Et en 2022, c’est le principal intéressé qui a refusé les avances du Real Madrid pour signer une prolongation de contrat chez les Rouge et Bleu.

«Mbappé va jouer pour le Real Madrid pendant les cinq prochaines années»

La semaine dernière, Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG au président Nasser Al-Khelaïfi et à ses coéquipiers selon L’Équipe et Le Parisien. Direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé avec qui il se serait mis d’accord pour un contrat de cinq ans bien que rien n’ait été signé entre les différentes parties. Et ce n’est pas Tomas Roncero qui dira le contraire. « Mbappé va jouer pour le Real Madrid pendant les cinq prochaines années, les Madridistas peuvent être rassurés. La plaie n'est pas complètement recousue, mais ils savent qu'il est le meilleur du monde ».

Mercato : Le PSG s'attaque à «un joueur de classe mondiale» grâce à Mbappé https://t.co/9NCM0cEbPx pic.twitter.com/5FRTrPSDDs — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

«Le numéro 10 sera le numéro qu'il portera l'année prochaine»