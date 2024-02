Mercato : Le Real Madrid déjà en plein doute pour Mbappé

Axel Cornic

Avec son départ de plus en probable du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé enflamme la presse espagnole, qui le voit déjà au Real Madrid. Mais si cette piste semble effectivement avoir les faveurs de la star française, il resterait encore beaucoup de zone d’ombre à élucider avant de trouver un accord total entre les deux parties.

Les prochaines semaines vont être bouillantes pour Kylian Mbappé. En fin de contrat, l’attaquant de 25 ans aurait annoncé au PSG sa volonté de partir le 30 juin prochain , pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Ça pourrait bien être du côté du Real Madrid, une destination qu’il a toujours apprécié.

Toujours pas d’accord ?

D’après les informations de AS , le clan Mbappé et le Real Madrid seraient en discussion depuis quelques temps, mais aucun accord n’aurait encore été trouvé. D’ailleurs, il aurait été décidé de ne rien annoncer même en cas d’accord total, au moins tant que le PSG et les Madrilènes sont encore en lice en Ligue des Champions.

Mbappé veut les Jeux Olympiques 2024

Il faudra toutefois aborder un sujet très important : celui des Jeux Olympiques de Paris 2024 ! Kylian Mbappé a plusieurs fois exprimé le souhait de participer à cette compétition, qui se déroulera juste après l’Euro. Or, cela lui ferait rater une bonne partie de la pré-saison en club et ce n’est pas certain que le Real Madrid accepte cela.

Les craintes du Real Madrid