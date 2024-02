Mbappé - PSG : Au Qatar, Al-Khelaïfi vend la mèche pour son rêve de gosse !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé va plier bagage après sept années au PSG. Un journaliste espagnol affirme que le champion du monde a finalement compris qui lui fallait faire une concession financière pour réalise son rêve de toujours au Real Madrid. Et Nasser Al-Khelaïfi aurait révélé un accord bouclé entre le Real Madrid et le clan Mbappé à Doha. Explications.

Du côté du PSG, une nouvelle ère va être lancée avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison. A l’été 2022, le président Nasser Al-Khelaïfi annonçait la fin des strass et des paillettes au Paris Saint-Germain. Et après les départs successifs de Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar et Marco Verratti, cela va être au tour de Mbappé. Direction le Real Madrid pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

«Une personne qui a été avec Al Khelaïfi à Doha m'en a parlé et ils m'assurent que c'est fermé à 100%»

Journaliste pour As , Tomas Roncero s’est confié à la Cadena SER ces dernières heures. Pour l’émission El Larguero , le journaliste espagnol a dans un premier temps tenu à rassurer les Madridistas : un accord est trouvé, mais pas encore signé, d’où l’absence de toute communication. « Ils mettent en scène un accord fermé avec Mbappé. Une personne qui a été avec Al Khelaïfi à Doha m'en a parlé et ils m'assurent que c'est fermé à 100%. Ils sont tous d'accord pour dire que c'est fermé ».

«Mbappé a compris que pour réaliser son rêve d'enfant, il devait baisser ses prétentions salariales»