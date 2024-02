Mercato : L'avenir d'un crack menacé au PSG

Alexis Brunet

Le PSG a déjà un plan pour l’après Mbappé. Le club de la capitale veut continuer sur sa lancée de l’année dernière, en construisant une équipe cohérente, avec de jeunes talents. Dans ce sens, les dirigeants parisiens veulent s’appuyer sur Xavi Simons, et le Néerlandais restera donc en France normalement. Mais attention au RB Leipzig, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot dans cette affaire.

Il sera difficile pour le PSG de faire oublier Kylian Mbappé. Le Français est le fer de lance de l'attaque parisienne depuis plusieurs saisons, et il explose tous les records possibles. Son départ très probable du côté du Real Madrid est donc un vrai coup dur pour le club de la capitale.

Le PSG veut s'appuyer sur Xavi Simons

Il existe peu de joueurs du niveau de Kylian Mbappé, et le PSG pourrait par conséquent revoir sa stratégie pour remplacer le Français. Le club de la capitale voudrait axer son recrutement sur des jeunes joueurs à fort potentiel, afin de créer une équipe plus cohérente, et non dépendante d'un seul élément. D'après les informations du Parisien , les dirigeants parisiens veulent donc s'appuyer sur Xavi Simons, actuellement prêté au RB Leipzig. Le Néerlandais pourrait devenir un porte étendard au PSG, tout comme un autre jeune milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery.

Leipzig est en embuscade

Xavi Simons devrait donc revenir au PSG à la fin de son prêt au RB Leipzig. Mais le club allemand pourrait bien jouer un mauvais tour à Paris. En effet, le Néerlandais est très apprécié par la formation de Bundesliga, qui est en très bonne santé financière, et qui pourrait donc envoyer une offre au champion de France. De plus, Leipzig peut garantir une place de choix au milieu offensif, dans son effectif, ce qui pour l'instant, semble plus compliqué au PSG. Affaire à suivre...