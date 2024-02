Succession de Mbappé : Deux cracks déjà identifiés par le PSG !

Alexis Brunet

Le PSG est au pied du mur, avec le départ à venir de Kylian Mbappé. Le Français est le leader de l'attaque parisienne, et il faudra donc le remplacer. Le club de la capitale va donc lui trouver un remplaçant, mais cherche aussi à construire une équipe cohérente, avec de jeunes talents. Les dirigeants parisiens veulent donc s'appuyer sur le crack Warren Zaïre-Emery, mais aussi sur Xavi Simons, qui va revenir de son prêt au RB Leipzig.

Alors que le PSG va bientôt disputer son huitième de finale retour de Ligue des champions, un sujet encore plus brûlant occupe toute l'actualité parisienne. Kylian Mbappé aurait annoncé son départ de Paris à son président, ainsi qu'à ses coéquipiers. L'histoire d'amour entre le champion du monde et le club de la capitale semble donc toucher à sa fin.

Le PSG veut s'appuyer sur Simons et Zaïre-Emery

Pour l'ère post Mbappé, le PSG veut construire une équipe encore plus cohérente, qui ne soit pas dépendante d'un seul joueur. Les dirigeants parisiens veulent s'appuyer sur des jeunes joueurs, à fort potentiel. D'après les informations du Parisien , le club de la capitale compte beaucoup sur Warren Zaïre-Emery, et sur Xavi Simons, qui va revenir de son prêt au RB Leipzig. L'entourage du club confirme que le Néerlandais fait partie des plans pour l'avenir, sans toutefois garantir sa présence la saison prochaine, pour le moment.

Bernardo Silva est encore suivi

Le PSG veut miser sur des jeunes talents, mais il n'oublie pas non plus les stars. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale va passer de nouveau à l'action pour Bernardo Silva. Le Portugais souhaite toujours rejoindre Paris, et il dispose d'une clause libératoire de 58M€, qui est donc facilement atteignable pour les dirigeants parisiens. D'autres pistes existent aussi en attaque, dont celle menant au buteur de Naples, Victor Osimhen.