Mercato - PSG : Un transfert à 70M€ décidé par Al-Khelaïfi ?

Alexis Brunet

Le PSG a un plan pour l'été prochain. Le club de la capitale veut faire revenir Xavi Simons, et lui offrir un rôle dans l'effectif de Luis Enrique. Le Néerlandais est tenu en haute estime à Paris, et notamment par Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien. C'est ce dernier qui a opéré pour le retour du milieu offensif à Paris. Mais si l'alchimie ne marchait pas, les dirigeants parisiens pourraient espérer un gros transfert, pour un joueur actuellement évalué aux alentours des 70M€.

Le très probable départ de Kylian Mbappé du PSG va bousculer le mercato du club de la capitale. Les dirigeants parisiens vont notamment faire revenir Xavi Simons à Paris. Le Néerlandais pourrait être un joueur majeur pour le futur de l'équipe de Luis Enrique, afin de faire oublier le champion du monde 2018.

Al-Khelaïfi aime beaucoup Simons

Il est très probable que le PSG s’appuie sur Xavi Simons. Le Néerlandais est très apprécié par Nasser Al-Khelaïfi. D’après les informations du Parisien , le président parisien avait notamment pris en main le dossier l’été dernier, et il s’était réjoui de l'opération qu'il avait réalisée.

PSG : Le clan Mbappé lâche sa réponse au Real Madrid https://t.co/mEUgejtOzM pic.twitter.com/FfUbbS0hsW — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Simons est évalué à 70M€

Toutefois, si le retour de Xavi Simons à Paris s'avérait finalement un flop, Nasser Al-Khelaïfi et le PSG pourraient espérer un gros transfert pour le Néerlandais. Ce dernier est évalué à 70M€ par Transfermarkt, et il possède une très belle cote sur le marché des transferts, et notamment en Angleterre, grâce à son agent Darren Dein, qui a ses entrées.