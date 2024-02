PSG : La scène improbable pour annoncer le futur contrat de Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé va quitter le PSG et on se doute que l'international français devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Cependant, rien n'est encore signé avec la Casa Blanca. Différentes versions circulent d'ailleurs à propos du contrat qui attendrait Mbappé chez les Merengue. Josep Pedrerol a donné ses informations sur le sujet, ce qui a donné une scène complètement inattendue.

Rien n'est encore officiel concernant l'avenir de Kylian Mbappé, mais voilà qu'on y verrait enfin plus clair. On a longtemps attendu le choix de l'actuel joueur du PSG et cela serait désormais fait puisque l'international français aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il quitterait le PSG. Quid maintenant de sa destination ? Plusieurs clubs sont évoqués, mais le Real Madrid apparait comme le grand favori pour Kylian Mbappé. Il est maintenant question de savoir quels seront les termes du contrat signé entre les deux parties...

PSG - Real Madrid : Mbappé va boucler un deal exceptionnel ? https://t.co/FXROCYq6EZ pic.twitter.com/6DWwTKc3SW — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Une craie, un tableau... et le contrat de Mbappé

Une fois n'est pas coutume, le feuilleton Kylian Mbappé a fait parler sur le plateau d' El Chiringuito . Josep Pedrerol en a alors profité pour donner ses informations sur le contrat que devrait signer l'actuel joueur du PSG au Real Madrid. Et pour l'occasion, la mise en scène a été inattendue puisque le journaliste espagnol s'est retrouvé à exposer les dessus du contrat de Mbappé avec une craie sur un tableau. Comme à l'école.

Des montants revus à la baisse au Real Madrid

Quid maintenant du contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Pour ce qui est du salaire, il serait de l'ordre de 14M€ par saison. Concernant la prime à la signature, alors qu'on évoquait des montants qui grimpaient jusqu'à 100M€, elle ne serait "que" de 40M€. Mais ce n'est pas tout puisque le Real Madrid et Mbappé se seraient également mis d'accord concernant la répartition des futurs sponsors, le club espagnol se gardant 20%.