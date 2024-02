Mercato : L’OM a acté un transfert pour cet été

Hugo Chirossel

En raison de son comportement et de son attitude jugées dérangeantes en interne, Jonathan Clauss a été mis sur le marché dans les derniers jours du mercato hivernal. L’international français est finalement resté à l’OM, où il a encore un an et demi de contrat, mais il devrait vivre ses derniers mois à Marseille.

Trois semaines après la fermeture du mercato hivernal, l’OM et Medhi Benatia ont décidé d’en remettre une couche dans le dossier Jonathan Clauss. « On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là », a confié le conseiller sportif marseillais au Canal Football Club , dans une interview diffusée dimanche dernier.

OM : Un conflit éclate à cause de l’entraîneur ? https://t.co/Fg0rZWZZMJ pic.twitter.com/JJXFvmsDdK — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Clauss vers un départ cet été ?

Medhi Benatia a également pris la parole en direct sur Prime Vidéo , à quelques minutes du début de la rencontre face à Brest, avec un discours similaire. Reste à savoir comment Jonathan Clauss a vécu cette sortie médiatique du nouveau dirigeant de l’OM, mais il ne devrait pas se projeter encore très longtemps à Marseille.

L’OM veut toujours s’en séparer