Catastrophe à l’OM, Gattuso avait tout prédit ?

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille se retrouve au cœur d’une crise sportive en plus d’interrogations institutionnelles en coulisses avec l’avenir incertain de Pablo Longoria et les constantes rumeurs de rachat du club olympien. Gennaro Gattuso n’est plus l’entraîneur de l’OM depuis quelques heures et cette issue était devenue impossible à éviter au vu des résultats. Pourtant, très tôt et à l’instar de Marcelino, Gattuso avait annoncé la couleur à la direction de l’équipe phocéenne.

Lundi, le mariage entre l’OM et Gennaro Gattuso a été écourté. Leur union devait tenir jusqu’à la fin de la saison voire plus en cas de qualification en Ligue des champions. Mais de par les contre-performances récentes du club phocéen, le technicien italien n’est désormais plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille après quatre mois et demi mouvementés à la tête de l’équipe marseillaise.

Comme Marcelino, Gattuso avait décelé des faiblesses à l’OM

Et pourtant, Gennaro Gattuso aurait rapidement su pourquoi son prédécesseur, Marcelino, s’est retrouvé dans une situation d’échec à l’OM. D’après L’Équipe , l’entraîneur italien aurait mis le doigt sur certaines carences conséquentes et apparentes au sein même de l’effectif de l’Olympique de Marseille et aurait même pris le soin de les signaler à la direction de l’OM depuis le mois d’octobre, sans succès.

L'OM recalé à cause d'un problème récurrent ? https://t.co/57hwIy9hSu pic.twitter.com/5J65AWZxn8 — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Gennaro Gattuso commençait à être irrité à l’OM