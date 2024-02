Mercato - PSG : La vérité éclate pour le successeur de Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG pense déjà à l'après Mbappé. Alors que le champion du monde 2018 aurait annoncé son départ à ses coéquipiers, les dirigeants parisiens réfléchissent aux joueurs qui pourraient le remplacer, afin de former une équipe cohérente. Le club de la capitale compte sur Xavi Simons par exemple, dont le prêt au RB Leipzig se termine cet été, et non l'hiver prochain comme annoncé parfois. Mais Paris ne sera pas totalement libre en cas de retour du Néerlandais l'été prochain.

L'été dernier, le PSG a laissé partir deux grandes stars, en la personne de Lionel Messi et Neymar. Il est très probable que lors du prochain mercato estival, le club de la capitale doive laisser partir un autre joueur majeur de son effectif. En fin de contrat en juin, Kylian Mbappé aurait pris la décision de ne pas prolonger à Paris, et il se rapproche de plus en plus du Real Madrid.

Le PSG va devoir recruter du lourd

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG va devoir lui trouver un remplaçant de luxe. Cela sera compliqué, vu l'apport offensif du champion du monde français. Certains noms sont tout de même sortis récemment. Le buteur de Naples, Victor Osimhen, serait le grand favori. Mais le club de la capitale pense aussi à Rafael Leão, ou bien Benjamin Šeško pour son attaque.

Simons va revenir au PSG l'été prochain